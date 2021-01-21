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Калейдоскоп
21 января 2021, 12:06

Собака дала фору Витасу (Видео)

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Четвероногий "певец" стал звездой YouTube благодаря музыкальным данным. Собака решила перепеть певца Витаса, продемонстрировав свой вокал.

Осторожно, пес старается с полной самоотдачей, потому получается громко.

На видео видно, что пес очень старается оправдать ожидания публики: животное во время "пения" буквально не спускает с камеры глаз. По всей видимости, свой вокальный номер четвероногий артист повторял не раз. Пес умело позирует и наблюдает за ответной реакцией.-0-

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