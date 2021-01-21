Собака дала фору Витасу (Видео)

Фото из архива
21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Четвероногий "певец" стал звездой YouTube благодаря музыкальным данным. Собака решила перепеть певца Витаса, продемонстрировав свой вокал.
Осторожно, пес старается с полной самоотдачей, потому получается громко.
На видео видно, что пес очень старается оправдать ожидания публики: животное во время "пения" буквально не спускает с камеры глаз. По всей видимости, свой вокальный номер четвероногий артист повторял не раз. Пес умело позирует и наблюдает за ответной реакцией.-0-