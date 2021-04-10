Собака растолстела и стала огромным пельменем, но неравнодушные люди вернули ее в форму

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США в одном из приютов обнаружила уникального песика, который привлек внимание людей.

Американка по имени Эрин Макманис нашла песика, который был больше похож на огромный пельмень. Собака по кличке Вольфганг весила более 40 килограмм, из-за чего с ним происходили многие комичные ситуации. Девушке, в свою очередь, было не до смеха. Питомец был очень неуклюжим, еле передвигался, а его вес в три раза превышал норму.

Тогда Эрин решила, что поможет песику побороть его недуг и приступила к делу. Она внесла в жизнь питомца больше движений, стала следить за его питанием и первые результаты не заставили себя ждать.

Упражнения, аквааэробика и диета оказались весьма действенными в борьбе с лишним весом и через два года пес вернулся в норму. Неудивительно, что история Вольфганга привлекла внимание людей и те не прекращают умиляться в Instagram необычной историей огромного пельменя. -0-