Собака "спасла" друга от "беспощадного" пылесоса - уморительное видео!

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры запечатлели камеры видеонаблюдения в доме жительницы США. Видео разместили на YouTube.

Девушка проводила время дома, когда один из ее песиков пришел к ней и плюхнулся на бок. Собака хотела, чтобы хозяйка его почесала включенным пылесосом. Как рассказала женщина, пушистик обожает это занятие, а вот другой ее питомец недолюбливает "беспощадный" пылесос.

Собака заметила своего друга, которого вычесывали устройством, и поспешила "спасти" четвероногого, который так сильно "страдал". Песик схватил сородича за хвост и вытащил из комнаты. Этот момент повеселил хозяйку, а также огромное число пользователей сети, которые посмотрели кадры множество раз. -0-