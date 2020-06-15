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Калейдоскоп
15 июня 2020, 21:00

Собака стала моделью и после нескольких милых фото начала сниматься для крупных брендов

Фото из Instagram
Фото из Instagram

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Англии работает фотографом и обожает делать снимки своего питомца по имени Марли. На историю внимание обратило Metro.

Каждая прогулка заканчивалась несколькими новыми фото, поэтому девушка решила поделиться ими со всем миром. Она создала для пса Instagram-аккаунт.

Страница милой и красивой собачки быстро собрала десятки тысяч подписчиков, а Марли просто купается в подарках. Крупные бренды хотят, чтобы собака показала их товар в профиле.

Привлекательная собачка набирала популярность и уже принялась заниматься модельным бизнесом основательно. Марли стала принимать участие в фотосессиях для крупных брендов за внушительное вознаграждение.

Удивительная собачка никогда не боится камеры и с удовольствием позирует для каждого кадра. Впрочем, известность не сильно изменила Марли. Она как прежде обожает прогулки и свой дом.-0-

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