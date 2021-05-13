Собаку сняли в тот момент, когда она пыталась поймать мяч - получился уморительный кадр!

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook девушка из США поделилась снимком своего пса, который быстро привлек внимание пользователей сети.

Девушка играла во дворе дома со своим псом по кличке Таккер. Все проходило хорошо, но дальше девушку ждал сюрприз. Она решила кинуть собаке мяч и запечатлеть реакцию животного, но ей удалось сделать уморительный кадр.

Питомец в этот момент со всей радостью бросился к мячу, из-за чего ее мордочка стала уж очень смешной. Этот снимок пришелся по вкусу пользователям, которые посмеялись с кадра, а также решили поделиться своими "удачными работами", не оставившие юзерам шанса. -0-

Фото Facebook