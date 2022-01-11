"Собаку змеей не испугаешь!": отважные шпицы удивили зрителей YouTube (Видео)

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка показала своим питомцам игрушечную кобру и записала их реакцию на видео.

В ролике видно, как два шпица по кличке Руди и Понки обнаружили во дворе необычный предмет. Им оказалась игрушечная змея. Она двигалась и издавала звуки. Новая игрушка заинтересовала Понки: собака долго лаяла на змею и даже пыталась ее схватить. Позже присоединилась и Руди, которая в итоге она отгрызла змее хвост.

Видео позабавило пользователей сети. Ролик набрал более 4,4 миллионов просмотров и 21 тысячу лайков. Многие подписчики канала с юмором прокомментировали поведение собак: "Смотрела ночью, не могла смеяться громко, чтобы не разбудить семью, но слезы было не удержать - тихо текли в ладони", "Понки и Руди такие милые!", "Собаку змеей не испугаешь! Очень храбрые шпицы! Молодцы!", "Понки не испугалась, она сама кого хочешь испугает. Руди быстро разобралась с разбойницей", "Змея как настоящая, у вас такая надежная защита, храбрые собачки, браво".-0-