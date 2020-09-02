Собирай вещи! Хозяева вместо чемоданов решили взять с собой сразу дом - видео

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Канады мирно ехал по трассе, когда стал свидетелем очень впечатляющего события. Кадрами он поделился на YouTube.

Во время поездки парень заметил вдалеке странный огромный объект. Сначала он подумал, что навстречу едет большой грузовик, однако, после приближения, оказалось, что впереди движется целый двухэтажный дом.

Эти впечатляющие кадры поразили юзеров сети, а другие, напротив, принялись шутить. "Тебе не придется собирать чемоданы, если ты с собой возьмешь целый дом", "Хозяину, видимо, было лень собирать вещи в коробки", "Что же, удобненько", - написали пользователи в комментариях. За несколько дней кадры собрали тысячи просмотров. -0-