Соблазнительный танец Веры Брежневой в блестящем наряде очаровал Instagram

Вера Брежнева. Фото из Instagram
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева недавно представила в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.
Артистка решила покрасоваться перед камерой, а для этого выбрала соблазнительный образ. Вера Брежнева примерила блестящее платье, а после принялась гибко двигаться и танцевать. Этот момент очаровал фанатов знаменитости, ведь те не смогли оторвать взгляд от привлекательной артистки.
Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков и массу восторженных комментариев. -0-