Солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер очаровала Instagram своей красотой в бикини

Николь Шерзингер. Фото из Instagram
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер представила в Instagram новый пост и восхитила сеть.
Артистка решила поделиться несколькими кадрами с солнечного пляжа, где не упустила шанса блеснуть своей впечатляющей фигурой. Для этого певица примерила леопардовое бикини и разместилась на берегу моря. Разумеется, фанаты солистки группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер не остались равнодушными и были очарованы красотой звезды.
За непродолжительное время кадр Николь Шерзингер собрал огромное число восторженных комментариев, а под постом появились сотни тысяч лайков. -0-