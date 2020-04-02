Солистка The Pussycat Dolls поделилась снимком в леопардовом боди и лишила фанатов дара речи

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась в своем Instagram пикантным фото в прозрачном леопардовом боди и заставила фанатов дышать чаще.

В кадре 41-летняя певица позирует с длинными темными волосами, закинув одну руку за голову. На ней только обтягивающее леопардовое боди, а также перчатки того же цвета, которые стали завершающим атрибутом фото.

Фото из Instagram-аккаунта Nicole Scherzinger

В комментариях фанаты не смогли сдержать своего восхищения и отметили, что артистка все еще выглядит великолепно и может легко дать фору молодым моделям. За непродолжительное время пост собрал тысячи лайков и восторженных отзывов.-0-