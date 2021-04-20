Солистка The Pussycat Dolls поразила Instagram своей фигурой в 42 года (Фото)

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер представила в Instagram новый пост и поразила всех.

Знаменитость выбралась на пляж и решила сделать несколько впечатляющих снимков в бикини. Для этого солистка The Pussycat Dolls примерила кислотно-зеленый купальник и принялась медитировать на скалистом пляже.

Кадр впечатлил юзеров, однако те оказались в полном восторге от фигуры певицы в ее 42 года. Тонкая талия и природная красота Николь Шерзингер поразила Instagram, где юзеры за непродолжительное время оставили сотни тысяч лайков и множество восхищенных отзывов. -0-