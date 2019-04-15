Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из участниц нового состава группы SEREBRO была госпитализирована после концерта, информация об этом была размещена в VK-аккаунте "ИРИНА ТИТОВА › SEREBRO".
Во время выступления на концерте у девушки резко поднялась температура, ей вызвали скорую.
Сообщается, что на данный момент Ирина Титова находится в одной из московских больниц. Певице еще не поставили диагноз, однако по данным издания, у девушки лакунарная ангина.
Напомним, что в ноябре 2018 года владелец музыкального лейбла MALFA Максим Фадеев сообщил о своем решении обновить состав группы SEREBRO. Уже 14 февраля этого же года состоялось первое выступление нового состава группы, в которую вошли: Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.-0-
Фото из VK-аккаунта "ИРИНА ТИТОВА › SEREBRO"
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