Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из участниц нового состава группы SEREBRO была госпитализирована после концерта, информация об этом была размещена в VK-аккаунте "ИРИНА ТИТОВА › SEREBRO".

Во время выступления на концерте у девушки резко поднялась температура, ей вызвали скорую.

Сообщается, что на данный момент Ирина Титова находится в одной из московских больниц. Певице еще не поставили диагноз, однако по данным издания, у девушки лакунарная ангина.

Напомним, что в ноябре 2018 года владелец музыкального лейбла MALFA Максим Фадеев сообщил о своем решении обновить состав группы SEREBRO. Уже 14 февраля этого же года состоялось первое выступление нового состава группы, в которую вошли: Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.-0-

Фото из VK-аккаунта "ИРИНА ТИТОВА › SEREBRO"