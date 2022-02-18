Специалист назвал тяжелые последствия легкого течения омикрон-штамма коронавируса

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легко перенесенный омикрон может иметь тяжелые последствия, об этом сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передают РИА Новости.

Специалист отмечает, что последствия омикрона могут быть такие же, как и у предыдущих штаммов вируса. Причина в том, что все виды COVID-19 атакуют рецепторы всех органов, что вызывает поражение сосудистой системы. По его словам, последствием легкого течения коронавируса может быть обострение хронических заболеваний, а также не исключается появление новых патологий.

Специалист уточняет, что к тяжелым последствиям омикрон-штамма коронавируса также можно отнести проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Кроме того, медики акцентируют внимание на том, что вирус способен поражать головной мозг, что приводит к появлению неврологических нарушений, даже при легком течении заболевания.-0-

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