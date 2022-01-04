Спуск с горы на снегоходе пошел не по плану и развеселил всех (Видео)

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде мужчины недавно отправились на зимнюю прогулку, а для этого решили воспользоваться снегоходами. Кадры с зимним приключением опубликовали на YouTube.

Группа людей добралась до крутого склона, где уже была небольшая дорожка. Все спустились спокойно и аккуратно, однако один из мужчин наплевал на рекомендации друзей.

Разумеется, в тот же миг спуск с горы пошел не по плану, ведь во время проезда мужчина потерял управление, не рассчитал скорость и уморительно упал в снег. К счастью, он не пострадал, а вот его компаньоны смогли сделать уморительные кадры, которые изрядно повеселили пользователей YouTube.-0-