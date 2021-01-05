Ссора роботов-библиотекарей в Китае умилила сеть (Видео)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавную ситуацию удалось запечатлеть посетителям библиотеки в провинции Цзянси на востоке Китая. Об этом пишет портал QQ.

На видео попала ссора двух роботов-ассистентов по имени Туту и Ванбао. Два "библиотекаря" помогают читателям находить нужные книги. Один из посетителей хотел задать вопрос роботу и отсканировал QR-код на мониторе машины, однако в этот момент к ним подоспел другой помощник, который тоже был не прочь провести консультацию. В итоге между роботами-библиотекарями возникла ссора, которую успели записать на видео.

Машины поворачиваются и отворачиваются друг от друга, обмениваясь короткими фразами. На заднем плане слышен смех посетителей, однако все разрешилось благополучно. Робот Ванбао все же решил помириться и признал свою вину. В ответ Туту обвинил его в частых переменах настроения, но в конце концов он все же простил Ванбао. -0-