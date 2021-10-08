"Стаю" палаток заметили в небе над Китаем (Видео)

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы стали свидетелями забавного явление, которое произошло в одном из парков в Китае. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Первого октября сотни торговцев отправились на празднование Дня образования КНР в национальном геологическом парке Вугуншань. Все проходило хорошо, но только до того момента, пока не поднялся ветер. Владельцы палаток забыли достаточно крепко их закрепить, из-за чего они поднялись в небо над Китаем.

Туристы принялись снимать происходящее на видео, пока тенты кружили над их головами. В итоге людям удалось запечатлеть "стаю" палаток, что изрядно повеселило и очевидцев, и юзеров сети. -0-