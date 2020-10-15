Стал известен лучший музыкант года

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Billboard подвел итоги своей музыкальной премии и назвал имя лучшего артиста 2020 года. Об этом говорится на сайте издания.

По результатам Billboard Music Awards, лучшим музыкантом нынешнего года стал певец и рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост). 25-летняя звезда сцены забрала победу сразу в нескольких номинациях: "Музыкант года", "Лучший музыкант мужского пола", "Лучший исполнитель из чарта Billboard 200", "Лучший исполнитель из чарта Hot 100", "Самый популярный артист стриминговых сервисов", "Лучший рэп-исполнитель".

Звание лучшей певицы года ушло к Билли Айлиш, которая еще и победила в категории "Лучший новый исполнитель". Зрители, в свою очередь, присудили победу кей-поп-группе BTS. -0-