Стали известны победители конкурса Mobile Photography Awards - это восхитительно!

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в мире проводят конкурс среди фотографов-любителей, которые снимают неподражаемые кадры на свой обычный смартфон. Лучшие работы публикует Bored Panda.

Mobile Photography Awards - конкурс среди людей, которые видят прекрасное в окружающем мире, но успевают запечатлеть это на фото. Композиция кадра может быть самой разнообразной, однако главное условие конкурса - снимок должен быть снят на обычный мобильный телефон.

К слову, посоревноваться с другими может любой, а принести популярность способен даже самый простой кадр. Выбрали для вас лучшие работы Mobile Photography Awards, взгляните! -0-

Фото BoredPanda