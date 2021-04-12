Стальной пресс самой красивой спортсменки в мире впечатлил сеть (Фото)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, опубликовала новый пост и восхитила Instagram.

Девушка решила на время отказаться от снимков в спортивной одежде и представила общественности кадр из своей повседневной жизни. Для этого Алиса Шмидт примерила светлый топ с длинным рукавом и черные обтягивающие штаны. Образ впечатлил юзеров, но еще больше люди оказались в восторге от стального пресса самой красивой спортсменки мира.

Наряд девушки обнажил ее стройный живот, который и удостоился внимания подписчиков. Фолловеры Алисы Шмидт не смогли сдержать восхищения и оставили под постом сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-