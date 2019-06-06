Старинную шахматную фигурку стоимостью £1 миллион нашли в Шотландии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурка из набора для шахмат с острова Льюис была найдена в 60-х годах прошлого века, пишет The Guardian .

Продавец антиквариата из Эдинбурга купил ее за £5 фунтов. Она так ему понравилась, что мужчина решил не продавать находку. Более 50 лет шахматная фигурка хранилась в его семье. После смерти мужчины, шахматную фигуру забрала его дочь. Она так любила ее, что считала, будто предмет наделен магическими свойствами.

Сын женщины решил все же проверить подлинность старинной находки. Результаты исследований всех повергли в шок. Оказалось, что предмет, который более полувека хранился в семье, является недостающей частью шахмат, которые были обнаружены на острове Льюис в 1831 году.

Долгое время ее считали утерянной, а теперь выставляют на торги. Аукционный дом Sotheby's считает, что шахматная фигурка может стоить больше £1 миллиона.

Шахматные фигуры с острова Льюис были изготовлены, примерно, между 1150 и 1200 годом. Предположительно, их вырезали мастера из Норвегии, а в качестве материала они использовали моржовый клык. По оценкам специалистов, еще около 50-ти предметов не хватает для полного игрового набора шахмат и игры, похожей на нарды. -0-