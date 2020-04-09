Стас Михайлов поделился результатами теста на коронавирус

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский певец Стас Михайлов рассказал о своих результатах теста на коронавирус. Видеобращение он опубликовал в Instagram.

В ролике музыкант поделился информацией, что он был госпитализирован. Врачи поставили Стасу Михайлову диагноз - двухсторонняя пневмония. В больнице медики сделали звезде четыре теста на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

Также в видеобращении Стас Михайлов обратился к поклонникам и попросил беречь себя, а также следить за своим здоровьем. Помимо этого, артист поблагодарил медиков за их работу, а также он отметил, что они сейчас "на передовой". -0-