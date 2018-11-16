Степаненко и Петросян развелись, прожив в браке более 30 лет

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хамовнический суд Москвы расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые прожили вместе более 30 лет. Это сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката юмориста Сергея Жорина.
"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", - поделился Жорин.
Причина расставания не разглашается. Бракоразводный процесс начался 6 августа и получил завершение только сейчас. Следующий этап - раздел совместного имущества, стоимость которого оценивается в 1.5 млрд российских рублей.-0-
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