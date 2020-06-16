Стеша Маликова опубликовала фото с подругой - некоторые фанаты сказали, что оно неудачное

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова поделилась в личном Instagram свежим фото, на котором она позирует со своей подругой.

Стеша держит в руках большой букет и улыбается фотографу. Она одета в красивое платье в цветочек, а ее подруга - в горошек.

Стеша Маликова показала стройную фигуру в кожаных штанах - Instagram в восторге На этот раз Стефания продемонстрировала стройную фигуру в стильном наряде. Это кожаные черные штаны и рубашка оригинального кроя. Образ получился яркий: на лице девушки улыбка, а волосы идеально уложены.

Фанаты оценили фото, подчеркнув, что девушки выглядят потрясающе. Но нашлись и те, кто посчитал снимок неудачным. Например, один фолловер написал, что Стеша выглядит крупно. Хотя фанаты тут же встали на защиту Маликовой, написав, что она миниатюрная и хрупкая.-0-