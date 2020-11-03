Стильный образ Светланы Ходченковой покорил сеть

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Светлана Ходченкова радует фанатов элегантными образами - многие даже называют ее "икононой стиля".

На этот раз звезда разместила в личном Instagram снимки в строгом костюме, который покорил фолловеров. Образ "состоит" из черных брюк и блузки, а также синего пиджака. Дополнили его туфли на шпильке и небольшая сумочка.

Фанаты написали в комментариях, что покорены Светланой. Каждый ее выход в свет - настоящий праздник для них.-0-