Стюардесса показала на видео редкое атмосферное явление из кабины пилотов (Видео)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская бортпроводница опубликовала в Instagram необычный ролик, который привлек внимание юзеров.

Кадры были сделаны в кабине пилотов. За бортом видно вспышки синего цвета и разветвленные молнии. Многие показалось, что это обычная гроза, однако это не так.

Как оказалось, стюардесса запечатлела огни святого Эльма. Редкое атмосферное явление возникает при высокой напряженности электрического поля в атмосфере и могут появляться на мачтах кораблей, вершинах гор, линиях электропередач, макушках высоких деревьев или шпилях церквей.⁣⁣

В случае с самолетом, они появились на стыках ветровых стекол и корпуса авиалайнера. К слову, такое явление не опасно и не угрожает воздушному судну. -0-