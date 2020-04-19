Стоимость Netflix превысила Disney

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость акций Netflix превысила стоимость Disney. Об этом сообщает издание Variety.

Цена акций сервиса поднялась на 3,2%, достигнув стоимости в $426,75 за единицу. Из-за этого рыночная капитализация Netflix стала равна 187,3 млрд долларов, обойдя показатели Disney с её 186,6 млрд долларов — стоимость акций последней снизилась при этом на 2,5%.

Ранее самый высокий показатель стоимости акций стримингового сервиса фиксировался летом 2018 года, она стоила $418,97.

Предполагается, что прибыль Netflix на фоне пандемии еще увеличится, так как многие люди сидят дома и смотрят фильмы и сериалы.-0-