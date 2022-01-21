Столетняя бабушка в очередной раз попала в Книгу рекордов России

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Денисовна Колтакова из Белгорода – ветеран войны, которой 14 января 2022 года исполнилось 100 лет. Женщина знаменита не только подвигами перед родиной, но и экстремальными увлечениями. В 93 года она впервые попала в Книгу рекордов России благодаря прыжку с парашютом вместе с инструктором. Мария посвятила прыжок брату – бывшему десантнику, погибшему на войне в 45-м году.
После этого события женщина не остановилась на достигнутом. На ее счету уже есть полет на реактивном самолете, воздушном шаре и дельтаплане,управление танком, катание на карте, погружение с аквалангом.
В этом году свой юбилей Мария Денисовна также провела экстремально. Ветеран войны поставила очередной мировой рекорд. Столетняя бабушка простояла босиком на гвоздях 100 секунд!
Фото из открытых источников
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