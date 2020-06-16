Странная лапа в лесу напугала сеть, но правда оказалась невероятной - фото

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Индии разместил в Twitter фотографию, на которой изображена лапа серого цвета.

Парень предложил юзерам попытаться догадаться, какому животному принадлежит конечность. Многие сразу стали называть животных: коала, шимпанзе, горилла. Впрочем, нашлись и те, кто принялся шутить и посчитал, что это пальцы снежного человека, которому срочно необходим маникюр.

В свою очередь, разгадка стала полной неожиданностью для всех. Автор снимка немного схитрил, ведь лапа - это гриб, который из-за своего поразительного сходства получил название Пальцы Мертвеца. Юзеры оказались удивлены таким поворотом событий, однако отметили, что если бы наткнулись на такое в лесу, то не на шутку перепугались бы.-0-

Фото Twitter