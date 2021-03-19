Странная водолазка с оптической иллюзией вызвала обсуждение в сети (Фото)

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из пользователей загрузил интересное фото на Reddit, которое привлекло внимание юзеров.

Мужчина показал подарок от мамы, который она ему купила. Женщина подключила фантазию и приобрела водолазку с оптической иллюзией. Многим юзерам необычный предмет гардероба пришелся по вкусу, а у других вызвал отвращение.

Пользователи отметили, что такой рисунок делает обладателя водолазки стройнее, однако нашлись и те, кто не смог смотреть на фото, чтобы их не укачало. Впрочем, за непродолжительное время пост собрал тысячи лайков и вызвал обсуждение в сети. -0-