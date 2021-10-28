Свет выключила! Наглый и забавный кот стал героем соцсетей (Видео)

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из США записала на видео своего питомца, который в момент очаровал юзеров сети.

Жительница штата Джорджия взяла этого сорванца из приюта и теперь ее котик уже во всю обосновался в жилище. Питомец не стесняется гулять где вздумается, а также спать в хозяйской постели. Причем, его наглости нет предела, ведь последний случай попал на видео.

Женщина с камерой заходит в комнату, где расслабляется наглый котик, и включает свет, после чего начинается настоящее забавное представление. Животному не по нраву то, что его отдых прервали, поэтому он начинает мяукать и вытворять безумные вещи, а по поведению отчетливо видно, что он просит хозяйку выключить свет. Наглый питомец от души повеселил сеть, что принесло небольшому ролику огромное число просмотров. -0-