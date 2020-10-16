Светлана Ходченкова не нанесла макияж и стала звездой сети

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками в Instagram снимком без мейкапа, который был сделан одним прекрасным солнечным днем.

На этом селфи девушка мило улыбается в камеру. Фанаты обратили внимание, что на лице Светланы практически отсутствует косметика. Возможно, лишь немного накрашены ресницы.

Они пришли в восторг от внешнего вида актрисы - подумали, что это юная девочка восемнадцати лет. Напомним, что Ходченковой 37 лет. Ее фото собрало множество положительных комментариев и теплых слов. Фолловеры подчеркнули, что без макияжа она выглядит свежо.-0-