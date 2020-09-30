Светлана Лобода опубликовала в Instagram пляжные фото - многие раскритиковали певицу

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram несколько снимков с пляжа, которые вызвали у поклонников неоднозначную реакцию.

Артистка представила на суд общественности два жарких снимка, где она запечатлена в закрытом леопардовом купальнике. Он выгодно подчеркнул стройную фигуру Светланы Лободы, но также и сделал акцент на длинных ногах.

Звезда предложила фолловерам выбрать лучший кадр, но многие раскритиковали певицу, ведь на снимках ее бесконечные ноги стали еще длиннее. Впрочем, это только прибавило популярности посту и в комментариях развернулось жаркое обсуждение. Помимо этого, кадры быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-