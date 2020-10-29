Светлана Лобода похвасталась впечатляющим нарядом для романтического ужина

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram несколько фотографий, которые восхитили фолловеров звезды.

Артистка предстала перед камерой в соблазнительном платье. Для похода в ресторан Светлана Лобода выбрала короткое платье нежного бирюзового цвета. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру певицы и выделил длинные ноги. Дополнила образ знаменитость множеством аксессуаров в виде цепочек, которые стали финальным аккордом.

Разумеется, фолловеры Светланы Лободы не смогли сдержать свое восхищение и выразили свои впечатления от ее романтического образа в комментариях. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-