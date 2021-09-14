Светлана Лобода пожелала фанатам доброй ночи, но после такой красоты сон пропал

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода разместила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Артистка решила представить свое селфи и таким образом пожелать фанатам доброй ночи. Снимок получился настолько привлекательным, что сон пропал у всех. Для фото звезда выбрала белый наряд с коротким топом, который обнажил стройную фигуру Светланы Лободы. Дополнили образ артистки впечатляющая прическа и дорогие украшения.

Конечно, никто после такой красоты не смог уснуть, поэтому в комментариях появилось огромное число хвалебных и приятных отзывов. "Самая лучшая", "Восхитиельная", "Невероятная", - написали поклонники звезды. -0-