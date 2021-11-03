Светлана Лобода представила честные кадры с пляжа – всегда прекрасна!

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Светлана Лобода не прекращает радовать своих фанатов впечатляющими кадрами, но недавнее сторис в Instagram поразило всех.

Популярная артистка выбралась на пляж и не постеснялась показать своим многочисленным поклонникам честные кадры. Светлана Лобода сделала селфи и записала свою прогулку на видео, где знаменитость запечатлена без макияжа. Для пущего эффекта артистка примерила коричневый купальник, белую рубашку, кепку и короткие шорты.

Пользователи Instagram были очарованы новыми честными кадрами Светланы Лободы, которые отметили, что артистка всегда прекрасна. -0-