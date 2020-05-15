Сын подарил отцу ДНК-тест, но в итоге раскрыл многолетнюю ложь

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересной историей поделился один из пользователей социальной сети Reddit. Молодой человек рассказал, что подарил своему отцу ДНК-тест на день рождения, но случайно раскрыл многолетнюю ложь.

По словам сына, его отцу часто говорили, что его отец, дедушка юзера Reddit, не биологический отец. Ходили слухи, что у бабушки была интрижка с мужчиной по имени Тиллери как раз в тот момент, когда она забеременела.

Бабушка с дедушкой отрицали эту историю, а с возрастом их ребенок стал похож на отца, но что-то в этой истории парню не давало покоя. Он решил развеять эти слухи и пролить свет на историю, поэтому подарил отцу тест на ДНК. "Мы нервничали, пока ждали. Через несколько недель пришли результаты. Там не было никого похожего на деда. Зато вероятным биологическим отцом был назван мужчина по имени Тиллери", - рассказал молодой человек.

Папа был расстроен, а молодой человек чувствовал себя еще хуже, однако они поговорили. Как позже выяснилось, отец все знал, просто молчал и не хотел раскрывать горькую правду. -0-