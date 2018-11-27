Сын Тома Хэнкса займется выпуском носовых платков

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cын голливудского актера Тома Хэнкса, 41-летний Колин, занялся выпуском носовых платков, сообщает журнал "HELLO!".
Колин решил попробовать себя в роли дизайнера. Компания получила название Hanks Kerchiefs (игра слов - handkerchief в переводе с английского значит "носовой платок").
Первая коллекция уже была анонсирована в социальных сетях. Часть прибыли с продаж будет направлена на помощь пострадавшим от лесных пожаров регионов США.-0-
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