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Сын Тома Хэнкса займется выпуском носовых платков

Калейдоскоп 27.11.2018 | 13:00
Фото Getty Images
Фото Getty Images

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cын голливудского актера Тома Хэнкса, 41-летний Колин, занялся выпуском носовых платков, сообщает журнал "HELLO!".

Колин решил попробовать себя в роли дизайнера. Компания получила название Hanks Kerchiefs (игра слов - handkerchief в переводе с английского значит "носовой платок").

Первая коллекция уже была анонсирована в социальных сетях. Часть прибыли с продаж будет направлена на помощь пострадавшим от лесных пожаров регионов США.-0-

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Теги
знаменитость, одежда, производство, США
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