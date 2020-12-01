Таинственный обелиск из США, пропавший пару дней назад, нашли в Румынии

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один металлический обелиск нашли за тысячи километров в Румынии. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители города Пьятра-Нямц на севере страны 26 ноября сделали неожиданное открытие: на холме Батка Доамней из ниоткуда появился таинственный обелиск. Ранее подобное сооружение было обнаружено в пустыне американского штата ЮТА. Как он оказался за тысячи километров - неизвестно.

Монолит в США нашли сотрудники отдела ресурсов дикой природы с воздуха, но позже он также таинственно исчез. Неизвестно, кто размещает эти структуры. Многие люди считают, что это некий художник развлекается, а другие всерьез уверены, что это послание от пришельцев. -0-