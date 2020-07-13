Так можно было? Мужчина нашел способ без рук нейтрализовать кобру - видео

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный ролик удалось записать двум мужчинам из Таиланда. Кадры они разместили на YouTube.

Один из друзей решил включить камеру, когда опасная кобра подобралась слишком близко к другому мужчине. Тот, в свою очередь, понял, что змея может причинить кому-нибудь из горожан вред, поэтому придумал хитроумный способ без рук нейтрализовать кобру.

Для этого он взял пятилитровый бутыль и поднес горлышко к змее. Земноводное, не ожидая подвоха, просунула внутрь голову, а парень легким движением руки закрыл за ней крышку. В итоге, змея оказалась обезврежена. Позже ее выпустили в месте, где бы она никому не смогла навредить.