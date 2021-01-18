Танцовщица захотела повторить сцену из фильма, но все едва не закончилось трагедией (Видео)

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram девушка по имени Милли Сленнет из Сиднея поделилась кадрами, которые чуть не довели юзеров до инфаркта.

Молодой хореограф приехала на рождественские праздники к своей семье в Сидней. После значительного количества алкоголя девушка начала соревноваться со своей сестрой. Они решили проверить, кто из них лучше всего исполнит сцену с поддержкой из фильма "Грязные танцы".

Милли разогналась и прыгнула, а ее парень поднял девушку над головой. Казалось бы, что победа у хореографа в кармане, однако дальше все пошло не по плану. Безобидное соревнование едва не закончилось трагедией, ведь тело Милли из-за алкоголя потеряло равновесие и женщина рухнула на землю.

Она получила лишь несколько синяков, а врачи, которых вызвали родители, были удивлены, что Милли вообще выжила. Все обошлось и героиня ролика считает, что ей в этом помог алкоголь, который расслабил мышцы и сделал их податливыми. -0-