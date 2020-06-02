"Танцы" медведя попали в видеоловушку на Урале

Фото Livt.net
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале Висимского заповедника появилось забавное видео, которое запечатлела одна из видеоловушек.
В кадр попал местный обитатель - медведь. На записи видно, как мишка подходит к дереву и принимается чесать об него спину, однако движения животного больше напоминают танец.
После этого медведь проходит в нескольких метрах от камеры и уходит в лес. Ролик развеселил пользователей сети, а самые внимательные заметили на груди животного шерсть в виде белой "манишки" - остатки зимнего меха или подшерсток. С помощью деревьев медведь вычесывает его.-0-