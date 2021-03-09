Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе почти за $55 тыс.

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965), ушли с молотка за $54,2 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги торгов аукционного дома Bellmans.
Темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Покупателем выступил частный британский коллекционер, имя которого не называется. Оценочная стоимость тапочек экс-премьера, который, согласно различным опросам в Соединенном Королевстве, признается одним из величайших британцев за всю историю, составляла $14-21 тыс.
Кроме того, был продан за $25,4 тыс. включая размер комиссии аукционного дома, бокал для бренди примерно 1960 года, из которого пил Черчилль. Его предварительная стоимость составляла $10-14 тыс.-0-