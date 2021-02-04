Татьяну Буланову с трудом узнали на новом фото в Instagram

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Татьяна Буланова опубликовала в Instagram пост, который вызвал неоднозначную реакцию юзеров.

Звезда отправилась вместе с друзьями на зимнюю рыбалку, а после продемонстрировала в сети фотографию своего улова. Он оказался внушительным, что отметили пользователи, однако внимание людей привлекло другое. На снимке звезда лежит рядом с "добычей" в синем теплом комбинезоне. Многим с трудом удалось узнать Татьяну Буланову, ведь она отказалась от макияжа.

Огромное различие во внешности знаменитости вызвало массу комментариев от юзеров. Впрочем, это только помогло посту собрать большое число лайков. -0-