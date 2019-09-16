Татьяну Навку не смогли отличить от собственной дочери

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская спортсменка Татьяна Навка поделилась в Instagram снимком со своей 19-летней дочерью Александрой.

Пользователи Instagram не смогли с первого раза понять, кто есть кто и посчитали Татьяну Навка ровесницей своей старшей дочери. Фото было сделано на празднике друзей Александры.

"Это такое счастье, когда ты можешь быть не только матерью, но и подругой со своей дочерью!!! Моя вечная любовь и гордость @sashazhulina - прекрасна!!!", - подписала запись в Instagram Татьяна Навка.

Подписчики знаменитости оставили множество восторженных комментариев. Многие узнали в 44-летней фигуристке ровесницу своей 19-летней дочери Александры. -0-