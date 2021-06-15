"Тебе идет": Настя Ивлеева в дерзком образе и на мотоцикле взволновала Instagram

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная блогерша Настя Ивлеева опубликовала в Instagram новый пост и мигом привлекла внимание юзеров.

Знаменитость решила представить пользователям дерзкий и смелый кадр. Для этого Настя Ивлеева примерила черный наряд, а после разместилась на крутом байке, оголив свою татуировку на бедре.

Общая атмосфера кадра взволновала многочисленных фолловеров блогерши в Instagram. Те принялись обсуждать снимок, но большинство только могли выразить свое восхищение: "Идеальная", "Тату в тему", "Тебе идет". Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал огромное число лайков. -0-