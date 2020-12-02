Телеведущая из Великобритании впечатлила Instagram своей красотой

Аманда Холден. Фото из Instagram
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание подписчиков.
49-летняя звезда экрана решила продемонстрировать людям свой отдых. Для этого знаменитость выбрала слитный красный купальник и отправилась в джакузи, прихватив бокал вина.
Впрочем, не "аксессуары" впечатлили юзеров. Пользователи отметили изящную красоту Аманды Холден и ее стройную фигуру. Разумеется, они выразили это в комментариях, а сам пост быстро набрал около 60 тысяч лайков. -0-