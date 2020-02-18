Телеведущего Дмитрия Диброва срочно доставили в больницу в Москве

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в больнице после того, как ему стало плохо в одном из московских кинотеатров. Об этом сообщают Известия.

Отмечается, что звезда потеряла сознание во время общения после премьеры фильма. На помощь телеведущему подоспел Леонид Якубович, который оказал ему помощь и вызвал медиков.

Врачи госпитализировали Дмитрия Диброва. Спустя несколько часов на связь вышла жена знаменитости и рассказала, что врачи провели обследование и сейчас жизни Дмитрия Диброва ничего не угрожает. "Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо!￰ Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть", - написала супруга телеведущего в Instagram.

По предварительной версии, у Диброва поднялось давление, из-за чего он потерял сознание. По словам жены знаменитости, он уже дома и отдыхает. -0-