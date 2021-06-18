Теперь это его самолет: паук упал на колени пилота во время посадки в Австралии (Видео)

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пилота пребывали в шоке, когда во время посадки с ними приключился очень необычный инцидент. Об этом сообщает 9News.

Легкомоторный самолет заходил на посадку в Австралии, когда один из пилотов заметил безбилетника на потолке кабины. Мужчины включили камеру и смогли записать на видео, как прямо над головой одного из них проползает огромный паук.

Этот момент заставил поволноваться всех, но еще больше страха вызвало то, что в самый разгар посадки паук упал прямо на колени пилота. Мужчина перепугался, однако проявил профессионализм и посадил воздушное судно, а после добавил, что, по всей видимости, теперь это его(паука) самолет. -0-

Afraid of flying and spiders? This might be your worst nightmare...



A giant huntsman dropped on top of a panicked pilot, as the small plane was landing at a Northern Territory airfield.



STORY: https://t.co/mxfqP3KtP9#9News pic.twitter.com/JEgi31RMqu — 9News Australia (@9NewsAUS) June 16, 2021