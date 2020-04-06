Тигр в зоопарке Нью-Йорка заразился коронавирусом от человека

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в природе случай передачи коронавируса COVID-19 от человека к дикому животному выявлен в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Речь идет о четырехлетней малайской тигрице Наде, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на администрацию зоопарка.

Сухой кашель, которым сопровождается вызываемое вирусом заболевание, появился у тигрицы Нади и ее сестры Азул, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов. Тесты на наличие возбудителя, который прошла тигрица, показали положительный результат.

Руководство зоопарка предполагает, что животное заразилось от одного из смотрителей, у которого на тот момент отсутствовали симптомы заболевания. Звери по-прежнему активны, несмотря на снижение аппетита, подчеркнули в зоопарке. На данный момент неизвестно, как заболевание будет развиваться. Администрация зоопарка ожидает полного выздоровления животных.

Случай с тигрицей - не первое подтверждение передачи нового вируса от человека к животному. Так, в марте в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. В Гонконге аналогичный случай произошел с двумя собаками.-0-