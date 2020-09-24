Тимати подозревают в новом романе - кто его избранница?

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно Тимати и его супруга Анастасия Решетова объявили о том, что разводятся спустя 11 месяцев после рождения сына, однако, по всей видимости, у Тимати уже есть новая избранница.

Популярного репера заподозрили в новом романе. На этот раз ходили слухи, что артист встречается с татуировщицей Анной Дабрицкой, однако все это было окутано тайной. Впрочем, сама девушка развеяла все слухи, опубликовав в Instagram несколько нежных снимков с Тимати.

Еще больше поклонников основателя BlackStar убедила подпись к посту: "Теперь можно". В кадре Тимати обнимает эффектную блондинку, которая, по всей видимости, и станет новой избранницей. Мнение поклонников музыканта разделились. Одни порадовались за репера, а другие, напротив, не очень были довольны таким исходом событий и отметили, что им жалко Анастасию Решетову. -0-